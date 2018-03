Ostseepipeline in Deutschland genehmigt

Mit dem Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie erteilte auch die zweite Behörde die Genehmigung für den Bau in deutschen Gewässern. Dem Bauvorhaben stünden weder Belange der Schifffahrt noch der Meeresumwelt entgegen, hieß es zur Begründung.

Damit liegen nun alle in Deutschland nötigen Bewilligungen für die Pipeline vor. Hier sollen 85 der insgesamt 1200 Kilometer Leitung verlaufen

In den anderen vier Ländern entlang der Route stehen die Bewilligungen noch aus. Die Nord Stream 2 AG, eine Tochter des russischen Gazproms-Konzerns, rechnet in den kommenden Monaten mit den entsprechenden Bewilligungen in Russland, Finnland, Schweden und Dänemark.

Die Pipeline Nord Stream 2 soll durch die Ostsee Gas von Russland nach Deutschland transportieren.