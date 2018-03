Absturz an Ostern: Wo Chinas Weltraumlabor Tiangong-1 einschlagen könnte

Was hoch geschossen wird, kommt irgendwann wieder runter - "what goes up must come down" sagen Experten: Der Absturz des chinesischen Raumlabors Tiangong 1 wird für das Osterwochenende erwartet. Dabei könnten bis zu 3,5 Tonnen Material nicht beim Eintritt in die Atmosphäre verglühen und auf die Erde stürzen.

Allerdings muss man sich deswegen die Festtagstimmung nicht verderben lassen: Die Gefahr für Menschen ist nach Einschätzung von Wissenschaftlern geringer als ein Lottogewinn.