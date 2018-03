Ägypten: Letzter Tag der Präsidentenwahl

Wer gewinnt - daran gibt es bei der Präsidentenwahl in Ägypten keinen Zweifel. Der amtierende Präsident Abdel Fattah al-Sisi gilt als klarer Favorit.

Auch am dritten und letzten Tag der Abstimmung geht es der Regierung daher vor allem darum, möglichst viele Wähler überhaupt an die Urne zu locken. Denn eine geringe Wahlbeteiligung könnte al-Sisis Autorität schwächen.

Al-Sisi strebt in Ägypten eine zweite Amtszeit an. Als Präsident griff er in der Vergangenheit nicht nur gegen die islamistischen Muslimbrüder und Dschihadisten durch, sondern auch gegen die gemäßigte Opposition.

Einen echten Gegenkandidaten gibt es bei der Wahl nicht. Der einzige Gegenkandidat, Moussa Mustafa Moussa, gilt als Alibi-Lösung der Regierung, damit al-Sisi nicht alleine antritt. Eine Reihe ernsthafter Kandidaten zog ihre Bewerbung unter teilweise dubiosen Umständen zurück.

Bis zum Mitwochabend können etwa 60 Millionen Ägypter ihre Stimme abgeben. Der Wahlauftakt am Montag und Dienstag deutete nicht auf eine hohe Beteiligung hin.