Das hässliche Quietsche-Entlein

Liebe Kinder, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein! Euer süßes Quietscheentchen führt ein Doppelleben. Außen hui - innen pfui. Das possierliche gelbe Tierchen lächelt Euch an, doch im Bauch ist es voller Bakterien und Pilze. Und wer hat's herausgefunden? Die Schweizer! Forscher der ETH Zürich haben in einer Studie nachgewiesen: Das gemeine Quietscheentchen ist in Wahrheit eine Keimschleuder. "Wir haben viele Bakterien und Pilze gefunden, unter anderem typische Trinkwasservertreter, aber auch Gruppen mit potenziellen Krankheitserregern", sagt die Mikrobiologin Lisa Neu.

Das Kunststoff-Badegeflügel ist so gar nicht appetitlich: Bakterien und Pilze allüberall - zwischen fünf und 75 Millionen Zellen pro Quadratzentimeter.