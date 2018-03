Deutschland: Babyboom hält an

In Deutschland hält der Geburtenanstieg an. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, ist die Geburtenziffer so hoch wie seit 45 Jahren nicht mehr. Demnach brachte eine Frau in Deutschland 2016 im Durchschnitt 1,59 Kinder zur Welt. Mit 792.131 Kindern wurden sieben Prozent mehr Babys als 2015 geboren. Damit stieg die Anzahl der Neugeborenen das fünfte Jahr in Folge und erreichte das Niveau von 1996.