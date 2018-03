Frankreich: Eklat bei Trauermarsch für getötete Jüdin

Bei einem Trauermarsch in Paris haben Tausende Menschen der getöteten Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll gedacht. Der Dachverband der jüdischen Organisationen in Frankreich, Crif, hatte zu der Demonstration aufgerufen, zu der auch PolitikerInnen, KünstlerInnen und Muslimenvertreter kamen. Aber nicht alle Parteien waren willkommen: Der Präsident des Crif hatte FN-Chefin Marine Le Pen und den Chef der Linksaußenpartei "La France Insoumise", Jean-Luc Mélenchon, ausdrücklich ausgeladen. Er bezeichnete diese im Sender RTL als "Symbole des Hasses gegen Juden in unserem Land":