Ein Jahr vor dem Brexit: Briten weiterhin gespalten

In einem Jahr sind die Briten raus aus der EU - so wie sie es im Referendum mit einer knappen Mehrheit gefordert haben. Doch die Briten sind in der Frage noch immer tief gespalten. Wir haben uns auf den Straßen in London umgehört:

"Ich würde mir wünschen, dass es schneller ginge. Ich habe für den Brexit gestimmt, weil er uns die Kontrolle zurückgibt. Er gibt die Kontrolle an unser Parlament."

"Die Menschen haben ihre Entscheidung auf Basis von sehr wenigen Informationen getroffen. Vielleicht sollten wir noch einmal wählen dürfen - jetzt, da wir mehr darüber wissen, worum es geht. Hoffentlich kann jetzt jeder ein bisschen besser die Fehlinformationen durchschauen."

"Diese ganzen Lügen. Die blauen Reisepässe die wir jetzt haben können, die hätten wir ja offenbar schon immer haben können."

"Es ist eine Zeit des Bangens. Keiner versteht so wirklich, wie die Grenzen kontrolliert werden oder welche Handelsabkommen es geben wird."