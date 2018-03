Geheimdienst der Türkei nimmt im Kosovo offenbar 6 Personen fest

Im Kosovo sind sechs Türken festgenommen worden, die in vom Prediger Fethullah Gülen finanzierten Schulen tätig waren. Offenbar steckt der türkische Geheimdienst hinter den Festnahmen. Die Türkei macht Gülen für den Putschversuch in der Türkei verantwortlich.

Ein Schulleiter sagt: "Das Erdogan-Regime will Druck auf die Regierung des Kosovo ausüben. Ich habe Angst - um meine Familie und um all meine Kollegen."

"Sie haben uns gezwungen mitzukommen. Wir haben versucht, den Leuten, die das mitangesehen haben, zu erklären, dass das nicht die Polizei des Kosovo war, sondern der türkische Geheimdienst. Sie hatten Uniformen an, deshalb haben die Leute nicht eingegriffen. Sie haben uns geschlagen - mich und meinen Sohn.

Ankara versucht seit langem Druck auf die Regierung des Kosovo auszuüben, damit die Schulen der Gülen-Bewegung geschlossen werden. Der in den USA lebende Prediger weist eine Verwicklung in den Putschversuch in der Türkei von sich.