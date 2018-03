Julia Skripal geht es besser

Julia Skripal geht es offenbar besser. Nach Angaben des Krankenhauses in Salisbury habe die Behandlung gut angeschlagen. Die 32-Jährige und ihr Vater, der frühere russische Geheimdienstmitarbeiter Sergej Skripal, waren Anfang des Monats mit Vergiftungserscheinungen in einem Park in der englischen Stadt aufgefunden worden.