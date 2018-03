Parkland-Schüler (17) wehrt sich gegen FoxNews-Moderatorin

Die FoxNews-Moderatorin Laura Ingraham (54) hat sich am Ende doch beim 17 Jahre alten Parkland- Schüler David Hogg entschuldigt. In der Parkland Highschool in Florida waren am Valentinstag 17 Menschen von einem 19-Jährigen erschossen worden. Diese Schießerei hat eine bisher nicht gekannte Protestbewegung junger Leute für strengere Waffengesetze ausgelöst. Auch David Hogg engagiert sich dafür.

Die Fernsehjournalistin hatte den Anti-Waffen-Aktivisten David Hogg auf Twitter damit angegriffen, dass er sich erfolglos bei vier Universitäten in Kalifornien beworben hätte und über die Ablehnung auch noch heule.