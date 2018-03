VW schickt tausende Autos in die Wüste

Es ist wohl einer der größten Parkplätze der USA. Victorville, Kalifornien: Hier und an 36 weiteren Orten stellt Volkswagen rund 300.000 Autos ab. Die Dieselfahrzeuge hat der Autobauer von seinen Besitzern zurückgekauft. Nun müssen die Fahrzeuge irgendwo abgestellt werden - der deutsche Autobauer hat sie buchstäblich in die Wüste geschickt, erst einmal. Sie werden nach VW-Angaben gewartet und gepflegt. Irgendwann sollen sie dann umgerüstet, wieder verkauft werden oder in den Export gehen.