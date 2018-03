Alles Terroristen? 871 Tote später - das Scheitern des UN-Waffenstillstandes in Syrien

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte listet einen Monat nach der Aufforderung zur Einstellung der Kämpfe für mindestens 30 Tage für Ost-Ghouta 871 Tote, davon 179 Kinder. Dazu kämen zehntausende Vertriebene, der Einsatz von Chemiewaffen, Brandbomben, Fassbomben und weitere Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nach Aussage der Autoren wurde der Bericht anhand von Zeugenaussagen, vor Ort gemachten Fotos und Videos und Medienberichten zusammengestellt.

Die Resolution

Am 24. Februar 2018 beschloss der UN-Sicherheitsrat eine Waffenruhe unter der Resolution 2401/2018. Die erste Forderung der einstimmig beschlossenen Resolution lautete, alle Parteien stellen ihre Kampfhandlungen umgehend und vollständig ein, damit ganz Syrien eine mindestens 30tägige Unterbrechung der Kämpfe bekommt, um die Bevölkerung zu versorgen.

Die Nicht-Umsetzung

Schon Anfang März beklagt Panos Moumtzis der Regionale OCHA-Koordinator für humanitäre Hilfe in Syrien die Folgen der Nichtbeachtung der Resolution.

"In einigen Fällen ist die Gewalt eskaliert, besonders für die fast 400.000 Männer, Frauen und Kinder in Ost-Ghouta. Statt der Gnade einer Atempause, die so sehr benötigt wird, geht es weiter mit mehr Kämpfen, mehr Toten und noch mehr bestürzenden Berichten über Hunger und Krankenhäuser, die bombardiert werden. Die kollektive Bestrafung von Zivilisten ist völlig unakzeptabel."

Panos Moumtzis, OCHA, 4. März 2018