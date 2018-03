Früher ein Waisenhaus: Europas größtes Holzgebäude droht Einsturz (Video)

Das Prinkipo Greek Waisenhaus ist die größte Holzkonstruktion Europas und die zweitgrößte der Welt. Sie liegt in Büyükada, einer der neun Prinzeninseln vor der Küste von Istanbul, und wurde 1898 erbaut. Das Gebäude beherbergte über 60 Jahre lang, von 1903 bis 1964, ein griechisch-orthodoxes Waisenhaus.

Durch einen Brand im Jahr 1980 beschädigt und ungünstigen Witterungsbedingungen ausgesetzt, ist es in einen Zustand des Verfalls geraten. Die europäische Kulturerbe-Organisation Europa Nostra hat sie jetzt auf die Liste der "Sieben am meisten gefährdeten Gebäude in Europa" aufgenommen.

Heute befindet sich das Gebäude in einem gefährlichen Einsturzzustand und benötigt 50 Millionen Euro an finanzieller Hilfe, um wiederhergestellt zu werden, so Burcin Altinsay Ozguner, Leiterin des türkischen Büros von Europa Nostra.

Einmal restauriert, könnte das Waisenhaus die Heimat eines Zentrums für den ökologischen und interreligiösen Dialog sein, schlägt Europa Nostra vor.

Kostas Karmalis war zwischen 1949 und 1961 ein Waisenkind. Er hat gute Erinnerungen an seine Zeit in Prinkipo - und wünscht sich, dorthin zurückzukehren.

Klicken Sie hier für 3D-animierte Version des Gebäudes.

Klicken Sie auf die Diashow, um weitere Fotos vom Inneren dieses majestätischen Gebäudes zu sehen.