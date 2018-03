Gefahr an Ostern: Wo crasht Tiangong 1 auf die Erde?

Am Ostersonntag soll die chinesische Weltraumstation Tiangong 1 auf die Erde stürzen - dabei schrammt das Gefährt, das so groß ist wie ein Linienbus an Europa, den USA, Russland, Afrika, Lateinamerika, Australien und Neuseeland vorbei. Doch wo wird der "Himmelspalast" einschlagen?