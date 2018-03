Rom erhöht Sicherheitsmaßnahmen

In Rom sind die Sicherheitsmaßnahmen massiv verstärkt worden. Papst Franziskus gedenkt am Karfreitag der Kreuzigung Jesu. Im Petersdom feiert das Katholiken-Oberhaupt eine Messe.

Als Höhepunkt leitet der Papst danach die Kreuzwegsprozession am Kolosseum in Rom. Bei den Feierlichkeiten gelten aufgrund der Terrorgefahr hohe Sicherheitsvorkehrungen:

"Um das Stadtzentrum herum wurde eine sogenannte "Grüne Zone" eingerichtet, schweren Fahrzeugen ist dort die Zufahrt verboten. Zehntausend Sicherheitskräfte werden in den Straßen der Stadt und im Gebiet des Vatikans patrouillieren. Mehr als 100 zusätzliche Agenten werden die Bahnhöfe und den Flughafen in Rom überwachen".

Die italienische Botschaft in Tunis hatte einen anonymen Brief erhalten, indem es um eine terroristische Bedrohung in Italien geht. Hinweise auf eine konkrete Bedrohung gebe es aber nicht, teilte der Vatikan mit.