Streit um Kurden-Milizen: Turkei droht "Terror-Unterstützer" Frankreich

Der stellvertretende Ministerpräsident der Türkei drohte sogar auf Twitter: Diejenigen, die Kooperation und Solidarität mit Terrorgruppen gegen die Türkei an den Tag legten, seien - wie die Terroristen, ein Angriffsziel der Türkei. Man hoffe, Frankreich, werde keine solchen irrationalen Schritte einleiten.

Emmanuel Macron hatte in Paris Vertreter der Kurden der "Syrischen Demokratischen Kräfte" getroffen, zu denen die YPG gehört, die die Türkei als Terrororganisation ansieht. Im Anschluss an das Treffen hatte ein Kurdenvertreter von stärkerer militärischer Unterstützung Frankreichs gesprochen. Inzwischen stellte Paris klar, man plane keinen Militäreinsatz in Syrien. Macron hatte aber das Engagement der Kurdenmilizen gegen den sogenannten IS ausdrücklich gewürdigt.