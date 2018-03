Die katholische Kirche Kolumbiens hat ihren Glaubensbrüdern in Venezuela Hostien für die Feier der Ostergottesdienste gespendet.

Der Erzbischof der Stadt Cúcuta übergab venezolanischen Kirchenvertretern an der Grenze 250.000 Oblaten, so seine Diözese in einer Mitteilung.

Die Oblaten aus Weizenmehl und Wasser werden im Glauben der römisch-katholischen Kirche als das Leib Christi betrachtet.