17.000 Jobs: Spahn will Pflegekräfte aus dem Ausland

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (37) will die 17.000 offenen Stellen in der Pflege vor allem mit ausgebildeten Pflegern aus dem Ausland besetzen. "Pflegekräfte aus unseren Nachbarländern einzuladen, ist die nächstliegende Option“, erklärte Spahn in einem Interview mit der Rheinischen Post. Doch der CDU-Politiker gab selbst gleich zu bedenken: "Bei der Anerkennung von Abschlüssen für Pflegekräfte und Ärzte müssen wir allerdings noch schneller werden.“ Spahn will nämlich nur gleichwertig ausgebildete Personen einstellen lassen.