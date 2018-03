Brand am Londoner Flughafen Stansted

Mitten im heftigsten Osterreiseverkehr musste am Londoner Stansted Airport das Terminal geräumt werden. Ein Bus hatte Feuer gefangen und qualmte heftig. Der Vorplatz und Teile des Flughafengebäudes mussten evakuiert werden –Tausende von Passagieren wurden in ihrem Reiseablauf gestört. Berichte über Verletzte gab es nicht, keine Panik. Die Feuerwehr war mit vier Einheiten im Einsatz. Der Bus wurde komplett zerstört, das Gebäude ist verraucht. Auslöser des Feuers war ein elektrischer Defekt am Bus, so der Flughafen.