Empörung in Moskau: Briten durchsuchen russisches Flugzeug

Russland hat einen weiteren Grund für Empörung: Am Londoner Flughafen kontrollierten britische Beamte eine Maschine der russischen Fluglinie Aeroflot. Die russische Botschaft in London verurteilte die Durchsuchung als "eine weitere offensichtliche Provokation durch die britischen Behörden". Man fordere eine Erklärung vom britischen Außenministerium für den Vorgang. Der Vorfall sei "außergewöhnlich", da das Flugzeug in Abwesenheit der Crew inspiziert werden sollte. Der betroffene Kapitän der Aeroflot-Passagiermaschine sagte: