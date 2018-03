In der jemenitischen Stadt Al-Hudaida sind mehrere Lagerhäuser mit Hilfsgütern des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) abgebrannt. In den Hallen befanden sich laut Aussagen von Arbeitern vor allem Brennmaterial für Kochstellen, Nahrungsmittel und Matratzen für Vertriebene in Flüchtlingslagern. Die Hafenstadt liegt rund 200 Kilometer westlich der Hauptstadt Sanaa.