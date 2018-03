Malala Yousafzai zum ersten Mal seit dem Attentat in der Heimat

Die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai ist zum ersten Mal seit dem Mordversuch der Taliban vor mehr als fünf Jahren in ihren Heimatort im Nordwesten Pakistans zurückgekehrt. Aus Sicherheitsgründen wurde der Besuch der 20-Jährigen im Swat-Tal bis zu ihrem Eintreffen mit einem Hubschrauber geheimgehalten. Malala war am Donnerstag überraschend zu einem viertägigen Besuch in Pakistan eingetroffen.