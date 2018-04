Erdogan an Haradinaj: "Hey, Kosovo-Regierungschef"

Die Behörden im Kosovo untersuchen die Festnahme und Ausweisung von sechs türkischen Staatsangehörigen. Das teilte der kosovarische Regierungschef Ramush Haradinaj mit.

In ihrem Heimatland wird den sechs Männern (fünf Lehrern und einem Arzt) vorgeworfen, Unterstützer für das Netzwerk des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen angeworben zu haben. Sie sollen an Schulen unterrichtet haben, die von der Gülen-Bewegung finanziert werden.