Skripal-Affäre: Diplomatenjagd in Ost und West – 300 müssen ihre Koffer packen

Im Streit zwischen den westlichen Ländern und Russland wegen der Giftattacke auf den Ex-Agenten Sergej Skripal haben Diplomaten auf beiden Seiten ihre Ausreise vorbereitet. In Russlands nördlicher Metropole St. Petersburg sollten US-Diplomaten bis Samstagabend das für geschlossen erklärte Generalkonsulat räumen. Aus den USA sollten im Lauf des Tages 60 des Landes verwiesene

russische Diplomaten und ihre Familien mit zwei Sonderflügen abgeholt

werden. Das sagte der russische Botschafter in Washington, Anatoli

Antonow, der Agentur Interfax. Das russische Konsulat in Seattle an

der US-Westküste wurde geräumt.