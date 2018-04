Frohe Ostern: Papst Franziskus rüttelt an seinen Christen

“Frohe Ostern” wünschte der Papst – mit Betonung auf “froh”. Ostern sei eine Einladung, «mit eintönigen Angewohnheiten zu brechen, unser Leben, unsere Entscheidungen und unsere Existenz zu erneuern», sagte Papst Franziskus In der Osternacht im Petersdom in Rom vor tausenden Gläubigen. Die Osternacht erinnert an die Auferstehung Christi. Der Papst nutzte die Messe auch, um die «verwirrten» und «erstarrten» Menschen aus ihrer Lähmung zu reißen. In der Vigilfeier im Petersdom in Rom prangerte er Gleichgültigkeit und Antriebslosigkeit an – und kritisierte zu dem Zweck sogar die allerersten Christen: Der Papst rief die Gläubigen auf, nicht wie die Jünger von Jesus nach der Kreuzigung still zu bleiben.