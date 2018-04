Tiangong 1: Chinaböller außer Kontrolle

"Die Wahrscheinlichkeit für ein Individuum, von einem Trümmerteil verletzt zu werden, ist so hoch wie die Möglichkeit, von einem Blitz zweimal in einem Jahr getroffen zu werden," sagte ESA-Experte (Holger Krag). Das chinesische Raumlabor «Tiangong 1» („Himmelspalast“) dürfte in der Nacht zum Ostermontag bis 5 Uhr Mitteleuropäischer Zeit auf die Erdoberfläche treffen - in Einzelteilen. Und an Deutschland vorbei: Das Gebiet, in dem kleine Trümmer herabfallen könnten, sei riesig - es geht um einen erdumspannenden Gürtel von 43 Grad südlich bis 43 Grad nördlich des Äquators. Auf dem 43. Grad nördlicher Breite liegt etwa die südfranzösische Stadt Marseille.