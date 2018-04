Verpackungsfrei Einkaufen in Budapest

Mülltrennung scheint für viele Menschen in Ungarns Hauptstadt Budapest kein Thema zu sein. So landet in den Recycling-Tonnen alles Mögliche, aber nur die Hälfte davon gehört tatsächlich hinein. László Horváth, Sprecher einer großen Recycling-Firma findet daher, die Budapester könnten weit mehr als die jährlich gesammelten 49.000 Tonnen Material trennen, wenn sie sich etwas mehr Mühe gäben.