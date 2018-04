6-Jähriger stirbt wegen Crêpes in der Schule

In Frankreich ist ein 6 Jahre alter Junge gestorben, nachdem er bei einer Karnevalsfeier in der Schule in Limas bei Lyon Crêpes gegessen hatte. Das Kind war allergisch gegen Kuhmilch - und der Vater des kleinen Jadhen macht die Lehrerin, die über die Allergie seines Sohnes informiert gewesen sei, für den Tod verantwortlich.