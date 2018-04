Der "Himmelspalast" ist über dem Südpazifik veglüht

Das chinesische Weltraumlabor "Tiangong 1" ist in die Erdatmosphäre eingetreten und zu großen Teilen über dem Südpazifik verglüht. Das berichtete die chinesische Raumfahrtorganisation CMSEO. China hatte den "Himmelspalast" 2011 ins All geschossen. Im März 2016 brach der Kontakt ab. Seitdem kam das 8,5 Tonnen schwere und zwölf Meter lange Labor in seiner Umlaufbahn der Erde langsam immer näher.