Italien: Felssturz tötet Schweizer Touristenpaar

Bei einem Felssturz in Italien sind zwei Touristen ums Leben gekommen. Die beiden 55 und 53 Jahre alten Schweizer befuhren am Sonntag in ihrem Auto die Staatsstraße nahe Domodossola an der Schweizer Grenze, als Geröllmassen auf sie abgingen, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann und die Frau aus dem Tessin waren laut der Nachrichtenagentur ANSA unterwegs zur Ostermesse im italienischen Wallfahrtsort Re.