April, April: Börsen leiden unter zänkischer Weltpolitik

Nikkei-Index, der breiter gefasste Topix-Index und Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gaben bis zu 0,9 Prozent nach.

INTEL, AMAZON, TESLA

Schon am Montag hatten die neue Eskalationsstufe im Handelsstreit zwischen den USA und China und Kursverluste bei Technologie- und Börsenschwergewichten wie Amazon die Wall Street nach der Osterpause in den roten Bereich gedrückt. Dow Jones, S&P und Nasdaq sackten bis zu 2,6 Prozent ab.

Vierundzwanzig Stunden zuvor waren Intel-Aktien um 6% gesunken, nach Berichten, dass Apple beschlossen hat, schon ab 2020 seine eigenen Chips in seinen Computern zu verwenden.

Donald Trump schoss sich weiter auf den Versandhändler Amazon ein. Auf Twitter schrieb er, die US-Post verliere durch Amazons Gestaltung der Versandgebühren Geld. "Das wird sich ändern." "Sie zahlen wenig oder gar keine Steuern an Bundesstaaten und Kommunen und sie benutzen unser Postsystem als ihren Botenjungen", so Trump am Donnerstag, viele Tausend Einzelhändler würden aus dem Geschäft gedrängt.

Fehlte nur noch der Aprilscherz von Elon Musk: Der Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla hatte aus Spaß die Pleite seines Unternehmens verkündet – minus gut 5 Prozent.

su mit dpa, Reuters