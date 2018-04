Angreiferin bei YouTube hat sich offenbar selbst erschossen - 3 Verletzte

Am Hauptquartier des Internet-Unternehmens Youtube hat es um die Mittagszeit in Kalifornien eine Schießerei gegegen. Die mutmaßliche Angreiferin - eine weiße Frau habe sich das Leben genommen - drei Personen wurden durch Schüsse verletzt. Das bestätigte die Polizei in San Bruno, südlich von San Francisco. Es sollen zahlreiche Schüsse gefallen sein. Wie schwer die Opfer verletzt sind, war zunächst nicht klar.