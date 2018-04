Schwarzer Dienstag in Paris: "Wir werden als Geiseln genommen!"

Fast gar nichts ging mehr am schwarzen Dienstag in Paris. Wer konnte, quetschte sich einen der seltenen Züge. Nur einer von fünf fuhr am Morgen zum Auftakt der massiven Streikwelle gegen die geplante Bahnreform.

Solidarität mit den Streikenden, ja, sagt eine Frau an der Gare de Lyon. Aber sie könne nicht verstehen, warum sie auf einem Bahnsteig stehen musste und alle Ausgänge blockiert waren. "Wir werden als Geiseln genommen!"