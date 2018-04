87 Millionen Nutzer von Facebook-Datenskandal betroffen

Facebooks Chief Technology Officer Mike Schroepfer teilte die höhere Zahl in einem Blogbeitrag des Unternehmens mit, in dem es eigentlich um Maßnahmen zur Einschränkung der Weitergabe personenbezogener Daten an Drittanbieter-Apps ging. Die meisten der 87 Millionen Betroffenen lebe in den Vereinigten Staaten, hieß es weiter.

Im vergangenen Monat hatte Facebook bestätigt, dass die persönlichen Daten von Millionen Nutzern unzulässigerweise in die Hände der Datenanalysefirma Cambridge Analytica gelangt waren, die 2016 auch für die Wahlkampagne von US-Präsident Donald Trump arbeitete.