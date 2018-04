Österreich: Regierung plant Kopftuchverbot in Schulen und Kindergärten

In Kindergärten und Grundschulen in Österreich sollen Mädchen nach dem Willen der österreichischen Regierung aus der konservativen ÖVP und der rechten FPÖ künftig kein Kopftuch mehr tragen dürfen. In Wien sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch: "Eine Verschleierung von Kleinkindern ist definitiv nichts, was in unserem Land Platz haben sollte."