Schock in Hannover: Hund beißt Mutter (52) und Sohn (27) tot

Die 25-jährige Tochter der Familie konnte weder die Mutter noch den Bruder am Telefon erreichen. Weil sie sich Sorgen machte, fuhr sie zum Wohnhaus der Familie in Hannover und sah durch das Fenster die leblosen Körper. Laut Polizei Hannover wurden die 52 Jahre alte Mutter und der 27 Jahre alte Sohn vom Hund der Familie totgebissen. In der Mitteilung der Polizei steht: "Nach ersten Untersuchungen durch einen Rechtsmediziner wurden die 52-Jährige und ihr 27-jähriger Sohn offenbar von dem Hund getötet."