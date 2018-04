Schwarzer Film: Acrimony-Premiere in New York

Der Erfolgsregisseur Tyler Perry hat mit seinem Psychothriller "ACRIMONY" in New York Premiere gefeiert. Der Film handelt von einer Frau, gespielt von Taraji P. Henson, die sich an ihrem geschiedenen Ehemann rächen will. Bei der Premiere des nahezu komplett schwarz besetzten Thrillers sprachen die Stars anlässlich des 50. Todesjahres des Bürgerrechtlers Martin Luther King über dessen Bedeutung.