Wer wählt anstelle von Puigdemont in Barcelona?

Auch die Unabhängigkeitsbefürworter im katalanischen Parlament gehen jetzt wohl davon aus, dass Carles Puigdemont nicht so schnell nach Barcelona zurückkehren wird. Sie haben akzeptiert, dass ein anderer Politiker bei der Wahl des Nachfolgers als Regierungschef von Katalonien für Puigdemont abstimmen wird.

Bisher steht noch nicht fest, wann dieses Votum stattfinden soll. Wenn tatsächlich jemand anderes für den in Deutschland inhaftierten Puigdemont abstimmt, so ist das nach Ansicht der Regierung in Madrid illegal - und alle, die das organisieren, könnten angeklagt und ins Gefängnis gesteckt werden.

Im Konflikt zwischen Barcelona und Madrid ist weiterhin keine politische Lösung in Sicht.