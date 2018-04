100 Tonnen Giftmüll in Serbien entdeckt

Auf einem Grundstück in Nordserbien sind etwa 100 Tonnen Giftmüll entdeckt worden. Das gab das serbische Umweltministerium bekannt. Der Grundstückseigentümer wurde verhaftet und muss mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen, wenn er wegen illegaler Lagerung gefährlicher Stoffe verurteilt wird. Aufgrund von Korruption, wirtschaftlichem Verfall und jahrzehntelanger Vernachlässigung würden in dem Balkanland Massen von schlecht gesicherten Industrieabfällen illegal deponiert bzw. versteckt. Bis zu 220.000 Tonnen gefährlichen Mülls fallen jährlich an. Die Situation der illegalen Entsorgung sei "dramatisch" so der serbische Umweltminister: