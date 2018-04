April, April! Gewitter und endlich Frühling: 5 der schönsten Fotos

Endlich ist er da: der Frühling. Während es an Ostern kaum wärmer war als an Weihnachten, hat es auch in Berlin Anfang April dann doch fast sommerliche Temperaturen gegeben. Die britische Touristin vor dem Brandenburger Tor trägt schon die Sonnenbrille. Die Terrassen der Cafés sind vollbesetzt - ebenso die Ausflugsschiffe auf der Spree.