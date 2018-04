Außenminister Maas in Jordanien "Wichtiger Beitrag zur Sicherheit Deutschlands"

Bei seinem Besuch in Jordanien hat Außenminister Heiko Maas (SPD) den Bundeswehreinsatz als "wichtigen Beitrag zur Sicherheit Deutschlands" bezeichnet. Die dort stationierten rund 300 Bundeswehrsoldaten beteiligen sich am Kampf gegen die IS-Miliz. Außerdem sind vier Tornado-Aufklärungsflugzeuge und ein Tankflugzeug im Einsatz. Am Donnerstag war der Außenminister zu Besuch auf der jordanischen Luftwaffenbasis Al-Asrak. Es ist das erste Mal, dass Maas in seinem neuen Amt deutsche Soldaten besucht. Erst kürzlich hatte der Bundestag das Mandat für den dortigen Bundeswehreinsatz verlängert worden.