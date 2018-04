Barça und Liverpool erfolgreich: Gute Chancen auf Halbfinale

Der FC Barcelona ist am Mittwochabend seiner Favoritenrolle gerecht geworden: Die Katalanen gewannen souverän das Viertelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League gegen den AS Rom . Endstand 4:1 (1:0).

Auch im zweiten Viertelfinale des Abends hat der Gewinner gute Chancen auf die Runde der besten vier Teams: Der FC Liverpool hat den souveränen englischen Tabellenführer Manchester City deklassiert und einen Riesenschritt in Richtung Halbfinale gemacht.

Luis Suarez feiert Punkt Nummer 4 mit Denis Suarez und Jordi Alba. REUTERS/Juan Medina

Im Super-Duell zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola setzten sich Klopps Liverpooler am Mittwoch mit einer grandiosen Leistung 3:0 (3:0) durch. Die Torschützen waren Mohamed Salah in der 12. Minute, Alex Oxlade-Chamberlain in der 21. und Sadio Mané, 10 Minuten später, in der 31.