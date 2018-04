Während viele andere Regionen in China die Frühlingsblüte in leuchtenden Farben geniessen, bildeten sich in den letzten Tagen am See bei starkem Wind Eismassen, von denen einige über 10 Meter hoch sind.

Besucher und Fotoliebhaber versammelten sich am See, denn die beeindruckende Szenerie präsentiert sich nicht regelmässig.

Mit einer Fläche von 1.035 Quadratkilometern ist der See einer der 10 größten Süßwasserseen Chinas.