Horror-Kid (14) beim Terror-Prozess in Wien: Nur auf den IS gehört

Beim Terrorprozess gegen einen 19-Jährigen, der am Mittwoch in Wien begonnen hat, bekommen die Anwesenden ziemlich Unglaubliches zu hören. Die Eltern des in Wien geborenen Angeklagten kommen aus Albanien. Den Islam hat er mit 15 kennengelernt, als er wegen Raub zum ersten Mal im Gefängnis war.