Slowakei: Zehntausende demonstrieren erneut gegen Regierung

Vor rund eineinhalb Monaten wurden der Enthüllungsjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova in der Slowakei ermordet. In der Hauptstadt Bratislava und in anderen Städten haben am Donnerstag erneut Zehntausende Menschen gegen die slowakische Regierung protestiert. Sie forderten unter anderem die Absetzung des Polizeichefs Tibor Gaspar und eine Aufklärung der Bluttat, die im Februar statt fand.

"Wir fordern eine unabhängige Untersuchung des Mordes an Jan Kuciak und Martina Kusnirova. Sowie eine unabhängige Untersuchung aller Fälle, an denen Jan mit Beteiligung eines internationalen Teams gearbeitet hat", forderte Juraj Seliga, ein Organisator der Demonstration in Bratislava.