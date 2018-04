Terry Gilliam über seine Opernarbeit

Der legendäre Filmregiesseur Terry Gilliam hat mit 'Benvenuto Cellini' zum zweiten Mal eine Oper von Hector Berlioz inszeniert, dieses Mal an der Pariser Opera Bastille. Wer auf Fantasiewelten und Bilderfluten wie in Gilliams berühmten Film-Meisterwerk "Brazil" hofft, wird nicht enttäuscht. In diesem Bonus gibt Gilliam uns einen Einblick in seine Vision.