Assistenzroboter helfen Demenzkranken

MARIO kommuniziert mit dementen Patienten, er kann mit ihnen reden, er spielt Musik und versorgt sie mit aktuellen Nachrichten. Wie geht das, wie weit geht das, was wäre noch möglich? An diesen Fragen arbeiten Forscher in europäischen Forschungsprojekten und in Pflegezentren wie zum Beispiel im irischen Galway.

Die Wissenschaftler wissen, dass Roboter menschliche Zuwendung nicht ersetzen können. Aber Roboter könnten demente Menschen in Momenten der Einsamkeit oder Isolation ansprechen. Denn irgendwie ist Mario ist in der Lage, ihr Gedächtnis anzusprechen - zumindest für eine Weile.