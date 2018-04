In dieser Ausgabe von State of the Union befasst sich Moderator Stafen Grobe mit folgenden Themen: Bahn-Chaos und Macrons Reformen in Frankreich; Bemühungen um eine Regierungsbildung in Italien; der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China; Erdogan als Schlüsselfigur im Syrien-Konflikt; und: ein Haufen kaputter Fahrräder in München…