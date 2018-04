No comment: Die beeindruckendsten Bilder der Woche

Das sind unsere Bilder der Woche:

Ein riesiges Krokodil, das die Polizei in Florida aus einem Swimmingpool ziehen muss; Sonnenbader, die trotz eisiger Temperaturen in St. Petersburg ihrem Hobby nachgehen; ein Zirkus-Elefant, der bei einem Unfall in Spanien stirbt; Blüten in China, die Touristen aus aller Welt anlocken; ein Eichhörnchen, das in der Türkei eine Prothese bekommt und ein Auto, das in den USA in eine Apotheke kracht. Informationen und Details zu den Nachrichten finden Sie immer auf de.euronews.com.