Berichte über Giftgas: Trump nennt Assad "Tier" und droht Putin

US-Präsident Donald Trump hat den mutmaßlichen Giftgasangriff in Duma bei Damaskus verurteilt. Auf Twitter nannte er Syriens Machthaber Baschar al-Assad ein "Tier." Außerdem gab er Russlands Präsidenten Wladimir Putin und dem Iran eine Mitschuld an der Attacke. Dafür würden sie einen hohen Preis zu zahlen haben, so Trumps Drohung.